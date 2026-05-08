「当然の措置」女子プロ選手、妊娠を発表も謝罪。「何で謝るん？」「誠意と愛に溢れた投稿も流石」温かい声
センダイガールズプロレスリング公式X（旧Twitter）は5月8日、投稿を更新。所属選手のDASH・チサコさんが妊娠したことを発表し、反響を呼んでいます。
【投稿】仙女公式X、チサコの妊娠&大会欠場を発表
また、「長年にわたりリングの最前線で闘い続けてきたDASH・チサコにとって、この決断は決して簡単なものではありませんでした」と欠場を決断したチサコ選手の心境に寄り添いながら、「今は、自身の身体、そして新しい命と向き合う時間を大切にしてほしいという思いから、団体としても全力で支えてまいります」とサポートを明言しました。復帰時期については「本人の体調や状況を最優先に判断し、改めてご報告させていただきます」と説明し、ファンへ温かく見守ってほしいと呼び掛けました。
コメントでは「絶対強い子が生まれる気がします。おめでとうございます！」「子連れレスラーとして復帰を楽しみにしています」「おめでとうございます！！そして誠意と愛に溢れた投稿も流石です！！素敵な団体だー！」「最っ高ーーー！に尊い」「何で謝るん？ めでたい話やないかい！」「お詫びなんていらない！ 当然の措置」と温かい声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【投稿】仙女公式X、チサコの妊娠&大会欠場を発表
「おめでとうございます！」同アカウントは「センダイガールズプロレスリング所属選手・DASH・チサコですが、このたび妊娠が判明いたしました」と発表。母子の健康を最優先に考え、今後予定していた大会を欠場すると報告しました。
コメントでは「絶対強い子が生まれる気がします。おめでとうございます！」「子連れレスラーとして復帰を楽しみにしています」「おめでとうございます！！そして誠意と愛に溢れた投稿も流石です！！素敵な団体だー！」「最っ高ーーー！に尊い」「何で謝るん？ めでたい話やないかい！」「お詫びなんていらない！ 当然の措置」と温かい声が集まっています。
「いやーおめでたい！！」2026年7月20日に予定されていた「DASH・チサコ20周年記念大会」で対戦予定だったエル・デスペラード選手は自身のXで、「いやーおめでたい！！ ハードコアはお子さんが誕生してから！」とユーモアを交えつつ祝福。「いうこと聞かないとこうなっちゃうよ！ってお母さんに椅子やテーブルでしばかれるおじちゃんをみて素直な子になぁれ！」と、プロレスラーらしいメッセージをつづりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)