ガソリンを入れた直後に夫が「少し安い店を見つけて損した」と言っていました。数十円、数百円の差でも気になりがちですが、給油のたびにそこまでシビアに比較したほうがよいのでしょうか？

ガソリン価格の差は実際どれくらい影響する？

まず気になるのは、数円の価格差が家計にどれほど影響するかです。例えば、1リットルあたり5円安いガソリンスタンドを見つけたとします。40リットル給油した場合の差額は200円です。一見すると無視できない金額に思えますが、月に2回給油したとしても400円程度、年間でも約4800円です。

もちろん、少しでも節約したいという気持ちは大切ですが、この金額のために遠くのスタンドへ移動したり、時間をかけて比較したりすると、かえって非効率になることもあります。移動にかかるガソリン代や時間を考えると、必ずしも得とは言えないケースも多いのです。



毎回の価格比較にこだわるデメリット

給油のたびに最安値を探すことには、いくつかのデメリットがあります。まず、時間と手間がかかる点です。スマートフォンで調べたり、実際に複数のスタンドを見て回ったりするのは、意外と負担になることがあります。

さらに、安いスタンドが必ずしも日常動線にあるとは限りません。遠回りをすれば、その分ガソリンを消費してしまいます。結果として、節約どころか出費が増える可能性もあります。このように、価格差だけに注目すると全体のコストを見誤りやすいため注意が必要です。



効率よくガソリン代を節約するコツ

ガソリン代を抑えたい場合は、毎回の価格差に一喜一憂するよりも、継続的に効果がある方法を取り入れるのが有効です。例えば、よく利用するエリアで比較的安いスタンドを1～2ヶ所決めておくと、無駄な時間をかけずに済みます。

また、クレジットカードや会員割引を活用するのも効果的です。1リットルあたり数円の割引が常に適用されるため、結果的に大きな節約につながります。さらに、急発進や急加速を避けるなどのエコドライブを意識することで、燃費を改善し、ガソリンの消費量自体を減らすこともできます。



価格差よりも「バランス」を意識することが大切

ガソリン価格の違いは確かに気になるポイントですが、毎回数十円や数百円の差にこだわりすぎると、時間や労力とのバランスが崩れてしまいます。大切なのは、無理なく続けられる範囲で節約を意識することです。

普段利用するスタンドをある程度固定し、割引制度や燃費改善を組み合わせることで、効率よく支出を抑えることができます。小さな差に振り回されるのではなく、全体を見て賢く行動することが、結果的に満足度の高い節約につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー