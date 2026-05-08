俳優の田中圭が、８日に配信された元放送作家・鈴木おさむ氏の公式ＹｏｕＴｕｂｅ「鈴木おさむに全部ハナシます！！」に出演した。

田中は先日、鈴木氏の書き下ろしで今年７月に上演される舞台「母さん、ラブソングです」に主演することが発表されたばかり。鈴木氏と田中のタッグは２０１１年の舞台「芸人交換日記」から始まり、今作で４作目。２０２１年の舞台「もしも命が描けたら」以来約５年ぶりとなる。なお、同コンテンツの収録は４月１８日に行われた。

鈴木氏から「くじけそうになったことはないですか？ この１年」と尋ねられた田中は「めちゃめちゃありますよ」と返答。「やめちゃおうかなって思ったこともあるんですか？」とさらに深掘りされると「めっちゃ思いましたよ。面倒くさいし…。言葉を選んで言うと『なんだ、こいつら』みたいな」とぶっちゃけ。鈴木氏は「選んでるの？それ」と爆笑した。

田中は「どこに対しての『なんだ、こいつら』かは置いておいて。もう本当に、ありとあらゆるものが不信にもなりますし」と心境を告白。鈴木氏から「踏みとどまった理由は何なんですか」とたたみかけられると「俳優として長かったし。２６、２７年ぐらいなのかな？ やっぱ、自分を俳優として応援してくれる皆さんが実際にいてくれる、待っててくれるっていうのもありますし、当然事務所もありますし。あと根本どうしても、お芝居は好きだから。理由は山ほどありますけれども、さすがにやめるのもちょっと悔しいよね、と」と飾らない言葉で話した。