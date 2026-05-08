◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

首位と２打差２位からスタートした４０歳のベテラン藤田さいき（ＪＢＳ）は、風が強まった午後組で、２バーディー、３ボギーの７３と踏ん張り、通算１アンダーで首位の大久保柚季（加賀電子）と４打差の５位。優勝争いに踏みとどまり、大会最年長優勝のチャンスを残した。

スタートホールの１番パー４で、藤田はいきなりトラブルに見舞われた。第１打を右に曲げ、第２打を目の前の木に当てるなどしてボギー発進となった。

４番でバーディーを奪い返したが、１２番、１３番で連続ボギー。この日、スコアを２つ落として迎えた１５番パー３で、もう少しでホールインワンのナイスショットでピン８０センチにつけてバーディー。通算１アンダーでホールアウトした。「きょうはよく耐えました」とホッとした表情で第２ラウンドを振り返った。

東コースで行われた昨年大会で体調不良ながら、韓国の申ジエ（スリーボンド）とプレーオフの激闘を繰り広げて２位惜敗。今回は「苦手」という西コース開催ながらも、優勝が見える位置で決勝ラウンドに進出した。

元世界ランク１位で日米通算２４勝の宮里藍さんと同じ１９８５年生まれの４０歳。２０１７年に３２歳で現役引退した宮里さんは、この日「久光製薬プレゼンツ記念撮影会」などで大会を盛り上げるために来場。優勝争いに加わり、大健闘している藤田について「すごい、の一言に尽きます。この年齢になって、体がきついことがあるはずなのに、それを感じさせません」と称賛した。

４０歳の藤田が優勝すれば大会史上最年長Ｖ。メジャーでは５番目の年長Ｖとなる（最年長Ｖは９７年日本女子オープンを制した岡本綾子）。アンダーパーは、わずか８人だけの“我慢大会”で偉業達成を目指す。「明日（９日）からも耐えるだけです。体調は全く問題ありません。元気です」と前向きに話した。