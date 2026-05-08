俳優・田中圭（41）が8日に更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演。国際ポーカー大会の決勝に進出するも「早く帰りたい」と思った理由について語る場面があった。

田中は昨年7月、米ラスベガスで行われたポーカーの世界大会で3位に入賞し、賞金11万5295ドル（約1700万円）を獲得。大会はポーカー世界一を決める「ワールドシリーズオブポーカー」で、田中が出場した部門は1935人がエントリーした。全米中継されるほど注目の大会だった。

この話題になると、田中は「プライベートで行ってたんですけど、勝ち上がってきたら、ケータイがめっちゃ騒がしくなって。マネジャーから“バレてます。写真撮られてます”って。残っちゃうとポーカーチャンネルで出ちゃうんですよね。“これでまたいろいろ言われんじゃん…”って思って」と苦笑する。

そこで鈴木氏から「テンション上がった?」と聞かれると、田中は「それどころじゃない!早く帰りたいなって。“本当に嫌だ、最悪だ…”ってずっと思ってましたから」と本音で語っていた。