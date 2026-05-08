『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ロケバスで何が…関係者が証言 元ジャンポケ斉藤被告の裁判」についてお伝えします。

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駐車中のロケバスの中で2024年7月、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われている、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告(43)。

3月に行われた初公判では、「私の行為に同意してくれていると思っていました」と無罪を主張。

一方、女性は証人尋問で…。

被害を訴える女性（20代）

「本当に屈辱的で、気持ち悪くて怖かった」

車内で何があったのか…。8日に行われた裁判では、事件当日、現場にいた仕事関係者が証人として出廷しました。

検察側

「ロケバスは何台あった？」

仕事関係者

「合計2台です。1台で（芸能人の）BとCを迎えにいった、おのずとこれがB・C用に。もう1台で斉藤被告を迎えにいった、これが斉藤被告用になりました」

検察側

「女性に斉藤被告と同じバスに乗るよう伝えたのは？」

仕事関係者

「私です」

1台のバスには斉藤被告と女性のほか、スタッフが数人乗っていたといいます。

検察側

「タレントがバスで休憩中、運転手は？」

仕事関係者

「中にいるときもあれば、外にいるときもあります」

検察側

「バスの中にいるのがタレントだけのときは？」

仕事関係者

「多々あります」

当日、斉藤被告と女性がロケバスで休憩中、ほかのスタッフは撮影の準備などで外に出ていた、と証言。

弁護側

「女性の様子がおかしいと感じたことは」

仕事関係者

「特にありませんでした」

そして、事件の6日後、知人を介して女性が性被害にあったことを初めて知ったと話しました。

仕事関係者の証言を表情を変えず聞いていた斉藤被告。次回の裁判は、来週13日に行われます。