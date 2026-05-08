「広島−ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）

元ＴＯＫＩＯの城島茂が始球式に登場した。

この日の試合は「広島創業フマキラースポンサードゲーム」として行われている。城島はフマキラーの顔として『ベープ』のＣＭ出演が今年３０年目を迎えた。単なる出演者の域を超えた強固なパートーナーシップで、長きにわたって同社のイメージキャラクターを務めている。

背番号３０のユニホームに赤パンツ姿でマウンドへ上がった城島。投じたボールはかなり手前でバウンドし、膝に手を着いて悔しがった。

登板後には「イメージと体の動きが、もう全然バラバラで、スッといくつもりが、『あれ？ボールどこいったのかな？』って一瞬見失っちゃいました。恥ずかしかったです」と感想。自己採点を問われると「いやいや、もう採点できるレベルじゃなかったです（笑）。でもすごくこのマツダスタジアムの心地よい風に吹かれて、気持ちが良かったんですけどね……。マウンド降りる時は、敗戦投手の皆様の気持ちってこんな気持ちなのかな……。マウンド降りる時の辛さっていうのは、こんな気持ちなんだなって、実感した感じでした」と悔しさを表現した。