【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】手料理のあたたかさ。今さらながら知る＜第19話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第19話 変化したこと
【編集部コメント】
家事を頑張りはじめたクルミさん、あれから少しずついい方向に生活が変化しはじめたようですね。頑張りすぎてしまったお母さんと頑張りはじめたばかりのクルミさん（とお父さん）、やることの分担が最適化され、家庭内の雰囲気もよくなってきた様子。それぞれ反省を胸に、充実した日々を送っていけるといいですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第19話 変化したこと
【編集部コメント】
家事を頑張りはじめたクルミさん、あれから少しずついい方向に生活が変化しはじめたようですね。頑張りすぎてしまったお母さんと頑張りはじめたばかりのクルミさん（とお父さん）、やることの分担が最適化され、家庭内の雰囲気もよくなってきた様子。それぞれ反省を胸に、充実した日々を送っていけるといいですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび