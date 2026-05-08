菅沼菜々だけじゃない、ダンロップ勢は春に飛距離アップ!? 昨年同時期のスタッツ比較で上位にズラリ
先週は「NTTドコモビジネスレディス」で優勝した菅沼菜々が「トレーニングの影響で飛距離アップした」と話して話題になった。それに合わせてシャフトも変更しているが、使用ヘッド『XXIO14＋』ドライバーの影響もあるのだろうか。
【画像】春に飛距離アップした6位〜18位がこの面々
そこで、開幕から8戦を終えた時点でのスタッツを、昨年と比較できる64選手を調べると、今年「ドライビングディスタンス」を伸ばした上位にダンロップ・スリクソン使用選手（※）が続出していた。下記がその上位5人で、菅沼は「＋5.25yd」で上から24番目だった。 ＋12.54yd?横峯さくら（スリクソンZXi LS）※＋10.42yd?阿部未悠（ブリヂストンBX2HT）＋9.89yd ?都 玲華（スリクソンZXi）※＋9.89yd ?安田彩乃（ダンロップXXIO14＋）※＋9.23yd ?吉田 鈴（キャロウェイQuantum???MAX）
ALBA.netでは昨秋と今春に主要メーカー品を集めた「ロボットテスト」を実施し、昨秋にはスリクソン『ZXi LS』が2位、今春にはダンロップ『XXIO14』が2位になった。これから暑くなるにつれて女子プロスタッツが変動していくのか、ダンロップ勢を中心に動向を注視したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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