申ジエは連覇ならず、永久シード獲得は持ち越し 4年ぶり80台で予選落ち 「いいプレーができず申し訳ない」

申ジエは連覇ならず、永久シード獲得は持ち越し 4年ぶり80台で予選落ち 「いいプレーができず申し訳ない」