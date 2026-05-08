申ジエは連覇ならず、永久シード獲得は持ち越し 4年ぶり80台で予選落ち 「いいプレーができず申し訳ない」
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 2日目◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞連覇と永久シード獲得がかかっていたツアー通算29勝の申ジエ（韓国）は、2日目を終えてトータル10オーバーとし、94位タイで今季2度目の予選落ちを喫した。
【ライブフォト】こちらのレジェンドは最年長予選通過
初日は「73」とし、18位タイで迎えたこの日は、バーディなしの9ボギーを叩く苦しい展開で「81」。80台でのラウンドは、2022年「ダイキンオーキッドレディス」最終日の「81」以来、4年ぶり。この大会では初となった。ホールアウト後の取材では、咳き込みながらも声を振り絞り、「空気が入ると咳が止まらない。喉の痛みと少し熱もある。途中でやめずにプレーできてよかった」と、体調不良のなかでのラウンドだったことを明かした。偉業がかかる大会での結果に、「いいプレーができず申し訳ない」と肩を落としつつ、「体調を整えて、またいいプレーをしたい」と前を向いた。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ワールドLサロンパスC リーダーボード
元世界1位の申ジエ プロフィール＆戦績
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