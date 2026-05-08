37歳・重盛さと美、へそ出しルックで自慢の“美くびれ”を披露 ヘアカット報告に反響「くびれも、髪の毛もさいこー!!」「30後半とは思えないスタイルと可愛さ」
歌手でタレントの重盛さと美（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアとともに「自慢」だという、“美くびれ”を披露した。
【別カット】「くびれも、髪の毛もさいこー!!」へそ出しルックで自慢の“美くびれ”を披露する重盛さと美
「改めてまして…髪の毛切りましたっ」「天才美容師 森田怜さん作」と報告し、レイヤーが入った黒髪の“くびれヘア”を紹介。
重盛はジーンズにミニ丈のトップスを合わせたへそ出しルックでポーズを決め、「#髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」とちゃめっ気たっぷりのハッシュタグを添えた。
コメント欄には「似合ってる 可愛い」「がらっと雰囲気変わったね」「ナイスな顔とウエスト」「くびれも、髪の毛もさいこー!!」「めっちゃ良き」「30後半とは思えないスタイルと可愛さ とんでもねぇな」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【別カット】「くびれも、髪の毛もさいこー!!」へそ出しルックで自慢の“美くびれ”を披露する重盛さと美
「改めてまして…髪の毛切りましたっ」「天才美容師 森田怜さん作」と報告し、レイヤーが入った黒髪の“くびれヘア”を紹介。
重盛はジーンズにミニ丈のトップスを合わせたへそ出しルックでポーズを決め、「#髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」とちゃめっ気たっぷりのハッシュタグを添えた。
コメント欄には「似合ってる 可愛い」「がらっと雰囲気変わったね」「ナイスな顔とウエスト」「くびれも、髪の毛もさいこー!!」「めっちゃ良き」「30後半とは思えないスタイルと可愛さ とんでもねぇな」などと、さまざまな反響が寄せられている。