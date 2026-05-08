“都構想”実現に不可欠な「法定協議会」

大阪都構想の3度目の挑戦に向けた動きが、一気に加速するかもしれません。

【グラフで見る】3回目挑戦の「都構想」大阪府民は支持するorしない?（2月調査）

大阪府・大阪市の両トップ肝いりの「大阪都構想」。3度目の挑戦となりますが、実現に向けて不可欠なのが「法定協議会」です。

都構想の具体的な制度案を議論する場で、法定協協議会を設置するためには「議案」を市と府の議会に提出し、両方で可決する必要があります。

市議会は早期設置に慎重姿勢 議案提出を見送っていた横山市長

先に動いたのは、大阪府議会でした。今年3月に設置議案が提出され、委員会で議論されています。一方で…

（維新大阪市議団 竹下隆幹事長）「『（都構想は）やらない』と言って出て通していただいた選挙で、いきなりやるのは公約違反になる。せめて市民との対話をこなしていかないと」

市議会は、維新の議員たちが早期の設置に慎重な姿勢を示すなどしていて、横山市長は提出を見送っていました。

「出直し選の公約を上程するべき時期と判断」5月議会での提出方針を明らかに

市議団は、法定協の設置に賛成するかは市民の声を聞いて判断したいとして、4月から大阪市内の全ての区でタウンミーティングを実施。その最中…

（大阪市 横山英幸市長）「私として掲げた出直し選挙の公約を上程するべき時期と判断して5月議会に上程する」

横山市長は7日、法定協議会の設置議案を5月議会に提出する方針を明らかにしました。

「大賛成」「がっかり」市民からは賛成・反対それぞれ意見飛び交う

この発言から2時間半後に開かれた最後のタウンミーティングでは…

（参加者）

「なぜ今3度目というところの大義をご紹介いただきたい」

「2度の否決は拮抗しておらず、反対多数の否決で廃案だったはず。結果は守ってくれないのはなぜか」

市民からは過去2回との変化などについて質問がなされ、都構想への賛成・反対それぞれの意見が飛び交いました。

（参加者）

「大賛成。市長と府知事が違う党になったら、ガタガタやろう」

「すごくがっかりしました。市民の声をちゃんと聞こうという気持ちが維新の市議団に見えなかった」

議案提出が決定 維新市議団「（団として）一緒に進める方向を探したい」

そして、8日。大阪市議会の議会運営委員会で、横山市長が15日に始まる議会で法定協議会の設置議案を提出することが正式に決まりました。この決定に維新の市議団は。

（維新大阪市議団 竹下隆幹事長）「任期中に法定協を立てればいいと理解していますので。みんなで議論したのちに、（団として）一緒に進める方向を一緒に探したいと思います」

今後も必要となれば市民との意見交換をしながら法定協議会について考えたいと話しました。

他会派からは「拙速では…」との声も

一方、他の会派からは…

（公明大阪市議団 西徳人幹事長）「突如通告があり、上程されたということに関しましては、やはり拙速ではないかと」

法定協議会の設置議案は5月27日、市議会の本会議で採決される予定です。