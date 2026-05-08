Ááµª¹¾¤µ¤ó¡¢¡ÖÊýË¡¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡¡ÙÇÃ×²ÈÂ²¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤ÈÌÌ²ñ
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê13¡Ë¡á¤ÎÊìÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê90¡Ë¤¬8Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤ÇÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±·óÙÇÃ×ÌäÂêÃ´ÅöÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¡Ö40Ç¯°Ê¾å²á¤®¤Æ¤â½õ¤±½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤«ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ËÁá´ü¤Î²ò·è¤òµá¤á¤¿¡£ÌÚ¸¶»á¤Ï¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¤Èï³²¼Ô¤Îµ¢¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÌÌ²ñ¤Ë¤ÏÁáµª¹¾¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±Í»Ö¤Ë¤è¤ë»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¤¢¤µ¤¬¤ª¤Î²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ±ÀÊ¡£2¡Á3·î¤ËÂçºå»Ô¤Ç³«¤¤¤¿¼Ì¿¿Å¸¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬À¯ÉÜ¤Ë´ó¤»¤¿1125ÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌÚ¸¶»á¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£Æ±²ñ¤Î¿¹ÁïÈþÂåÉ½¡Ê64¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë²ò·è¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£