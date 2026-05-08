フランス１部リーグ、モナコは日本時間８日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「彼らはサッカーが恋しかった♥何カ月ものリハビリを経て、タキとサリがついにボールを取り戻した」と記し、日本代表ＭＦ南野拓実とガーナ代表ＤＦモハメド・サリスが一緒にボールを使ったトレーニングを行う動画を投稿した。

左足の下にボールを置き「ボールを使った初めての練習」と英語で話した南野は「それほど悪くないね」と両手でサムアップポーズ。細かくドリブルしたり、サリスと胸トラップからボールを蹴り合ったりした。

ミニゴールへのシュートを外すとサリスは腕立て伏せ２０回の罰ゲーム。今後は南野が外し腹筋２０回を課された。

２人はコーチの色の指示に従ってマーカーコーンをゆっくりとドリブル。練習を終えると南野は「ビッグステップ」と完全復活への大きな一歩だと話した。

南野は昨年末の１２月２１日、フランス・カップのオセール戦で左膝前十字靱帯断裂の重傷。サリスも年明け初戦の１月３日のリヨン戦でまったく同じ左膝前十字靱帯の重傷を負い、ともに復帰を目指して治療、リハビリに取り組んできた。

この日のクラブの投稿にフォロワーからは「彼らがボールを蹴る姿を再び見られるなんて」「南野がフィールドに帰ってきた」「ブラボー、みんな」「大きな一歩」と喜びの声が寄せられた。