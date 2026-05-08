文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、5月9日（土）の放送に、にじさんじ所属のVTuber・長尾景がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

5月9日（土）のゲスト・長尾景は、にじさんじ所属のVTuberとして動画配信サイトにて配信活動を行っており、LIVE配信や動画投稿にて活躍している大人気VTuber。

佐久間と長尾は今回が初対面。過去に『マテムり』にも出演し、共通の友人でもあるにじさんじ所属のVTuber・甲斐田晴との縁もあり、初対面でありながらも大盛り上がりのトークを繰り広げる。

番組恒例のコーナー「直撃！一問一答！」では、長尾の人となりや活動について深掘り。考え方が似ている佐久間と長尾が打ち解けていく様子は必聴だ。

番組収録を終えた長尾景は、以下のようにコメントしている。

改めまして、ラジオ収録に呼んでいただきありがとうございました！

世代が近いということもあり、共通の話題がたくさんあって時間が過ぎるのが誇張抜きであっという間でした！

にじさんじについても本当に直近の知識を知ってくださっていて、「あれ？ この人ライバーだったっけ？」と錯覚してしまう程でした！

エンターテインメントについての考え方も共感できるものが多く、共演者、ファン、己さえも楽しませるためにやれることを考える、生粋のエンターテイナーであることを直に感じさせていただきました！

まだまだ話したいことがたくさんたくさんあるので、ぜひまた話す機会があったら嬉しいです!!

※長尾景がゲスト出演する5月9日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260509200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 長尾景 ※5月9日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net