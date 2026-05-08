お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月8日の放送は、香川の西日本放送から出張生放送。うどん屋大将の白川陽一氏と「うどん姉さん」こと、西日本放送の奥田麻衣アナウンサーを迎え、金曜パートナーのはるな愛とアシスタントの砂山圭太郎アナウンサーとともにお送りした。

はるな「今日のお客様は、香川県三豊市の人気うどん店「SIRAKAWA」の大将、白川陽一さんです。そして、西日本放送の奥田麻衣アナウンサーです。よろしくお願いします」

白川・奥田「よろしくお願いします」

はるな「うわ～、もう嬉しい！ 目の前に」

白川「もう早速、うどん食べてもらおうと思います。色の薄いほうが、かけうどんなんですけど、いわゆる温かいうどんじゃなくて、香川県民は割と好んで食べるんですけど、冷たいかけうどん。「ひやかけ」とか「ひやひや」とか言うたりするんですけど、最近、東京の方も食べるようになったけど、まあやっぱり香川の食べもんかなと思うんで」

はるな「これ、お出汁の香りすごいんですけど、なんのお出汁ですか？」

白川「簡単に言うと、いりことうるめとかつおです」

大竹「いただきます」

はるな「いただきま～す！」

――はるな、すごい勢いで食べる――

奥田「ああ～いい音（笑） 嬉しい」

白川「いやほんとええ音やな」

大竹「口の中に入れすぎだろ、お前。そんなにたくさん入れることないだろ」

スタジオ（笑）

はるな「おいしいもん！ 麺、もちもち！」

白川「ありがとうございます。今日、ちょっと本当は、もうちょっと太くしようかと思ったんですけど。ちょっと茹でにくかったので細くしたのと、大竹さんが調子悪そうだったんで少し長めに湯がいて、ちょっと柔めにしてみました」

大竹「美味しいです。これはうまいな」

白川「色の濃いほうが、ひやのぶっかけうどんでして。味の濃い感じになりますね」

砂山「すごい勢いで食べてますね」

奥田「気持ちの良い」

白川「気持ちがいいのはいいけど、大丈夫ですかって言う感じ（笑）」

はるな「大丈夫、もう、これ楽しみにしてたんで」

白川「ありがとうございます」

奥田「嬉しいですね」

はるな「ちなみに、これって何も柑橘とかかけないでこのまま食べるんですね」

白川「もちろんそれもあるんですけど。せっかくなんで、ラジオなんで伝わらないですけど、ネギも何も入れてないんですよ」

奥田「お店によっては表面にスダチの輪切りを浮かべたりとかもあります」

白川「そうですね」

はるな「全部食べちゃった」

白川「食いすぎですよ（笑）」

大竹「ちょっとだけトッピングが欲しかったよね」

スタジオ（笑）

はるな「お店ではなにが人気なんですか」

白川「ちくわの天ぷらです。ぜひ食べてほしかったんですけど」

大竹「いい！ なんで、ちくわの天ぷら持ってこないの？」

奥田「ちょっと、前室で揚げ物は出来ないということで」

大竹「ああ、そう」

白川「私は、揚げもんいつでも大丈夫いうたんですよ。もう持っていくっていうたんですよ。オッケーが出なかったんでしょうがない」

奥田「火気が危ないということで」

大竹「責任は西日本放送」

奥田「申し訳ありません」

白川「あ、社長も頭下げてます」

大竹（笑）