ドル指数は前日比マイナスに転じる、このあとの米雇用統計を控えて＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル指数は前日比マイナス0.051の98.001に低下している。中東有事を受けた東京朝方のドル高局面では98.277まで上昇したが、その動きを帳消しにしている。



足元では中東関連の新たなヘッドラインは見当たらず、NY原油先物が94ドル台へと緩やかに反落しているくらいだ。米10年債利回りが4.36％台に低下していることが直接のドル安材料か。背景としては、このあとのNY市場で発表される米雇用統計を控えたポジション調整の面が指摘される。非農業部門雇用者数の増加について、市場では6.5万人程度と前回の17.8万人から減速すると予想されている。数字が弱含むことを警戒してドルに調整売りが入っているようだ。



ドルインデックス＝98.01(-0.06 -0.06%)

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