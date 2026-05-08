◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、２打差２位から出た昨季下部ツアー賞金女王の大久保柚季（加賀電子）が６バーディー、３ボギーでこの日のベストスコア６９をマークし、通算５アンダーで単独首位に浮上した。

荒木優奈（Ｓｋｙ）と韓国の１７歳のアマチュア、呉受旻（オ・スミン）がともに７１で回り、３アンダー２位。

茨城出身の金沢志奈（クレスコ）が７１で２アンダー４位。昨年のソニー日本女子プロ選手権（大洗ＧＣ）に続く地元でのメジャー２勝目を目指す。

６９の川崎春花（村田製作所）、７１の河本結（リコー）、７５の福山恵梨（松辰）、７３の藤田さいき（ＪＢＳ）の４人が１アンダーで５位に並んだ。

昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）、桑木志帆（大和ハウス工業）、小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）は１オーバー９位で決勝ラウンドに進んだ。

通算５０勝の永久シード保持者、不動裕理（フリー）は７３で回り、３オーバー２５位でレギュラーツアーで２年ぶりの予選突破。４９歳２０６日での決勝ラウンド進出は、２００８年の塩谷育代の４５歳３４７日を上回る大会最年長記録となった。

小祝さくら（ニトリ）は７オーバー６７位、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は９オーバー８５位で予選落ちした。