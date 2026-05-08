◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、メジャー２勝目を目指す金沢志奈（クレスコ）は６位で出て３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算２アンダーで首位と３打差の４位に浮上した。

出だしの１番、４番とショットが乱れてボギーが先行。それでも、６番で７メートル、１０番は１５メートルをねじ込んで伸ばした。ツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３は５０度ウェッジで２メートルに寄せ、名物ホールで伸ばした。「アプローチとパターが良かった。アンダーパーで回れてホッとした」とかみしめた。

３月の台湾ホンハイレディースの練習日、トレーニング中に左肩を痛めた。「肉離れみたいな感じ。まだ痛みがある」。翌週のＶポイント×ＳＭＢＣレディスは途中棄権し、その後の３試合を欠場。復帰３戦目の今大会は開幕前日のプロアマ戦を欠場し、痛み止めを服用しながら試合に臨み、上位で週末を迎える。

茨城・笠間市出身の金沢は「茨城の食べ物はおいしい。干し芋やメロンは好きだし、納豆は茨城県で作ってるものしか食べない」とＰＲ。プレー中にも食べている干し芋の効果を聞かれ「干し芋は…粘り強くプレーできてるんじゃないですかね」と笑みを浮かべた。

昨年９月のメジャー大会、ソニー日本女子プロ選手権（茨城・大洗ＧＣ）でツアー初優勝を飾った。地元でのメジャー２連勝にむけて「たくさん声援をいただき、期待に応えられたら。地元だし、メジャーだし、一番勝ちたい試合。集中を切らさずプレーしたい」と力を込めた。（星野 浩司）