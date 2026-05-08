■これまでのあらすじ

夫に言われて毎日義実家の手伝いに言っていた妻だが、そこでも義母は嫁いびりのような言動を繰り返していた。義母は「私の辛さなんてあなたにはわからないでしょう」と言うが、妻はそもそも義母のどこが病弱なのかわからない。義母の味方ばかりする夫にも聞いてみるが…？



【夫 Side Story】俺が子どものころから、母さんはずっと体が弱かったんです。どこが悪いなんて考えたこともありませんでした。

病弱な母さんのために、俺が家事をする。そのことになんの疑問を抱いていませんでした。むしろ、体が弱い母さんを俺が助けてあげないといけないと思っていました。でも、思い返せば、母さんはよく家を空けていました。買い物だったり、お芝居を観に行ったり、友人と食事をしたり…。まさか、母さんは俺に家事を押し付けて出かけていた…？今回のことで、俺は初めて母さんを疑うようになりました。どうして妻が毎日世話をしに行かないといけないのか…。思いきって父に確認すると、返ってきた言葉は衝撃的なものでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)