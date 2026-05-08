「これ以上義母と関わらせるなら家を出ていく」妻は限界…病弱な義母を守っていたつもりの夫の返事は【義母と花見には行きません Vol.6】
■これまでのあらすじ【夫 Side Story】
夫に言われて毎日義実家の手伝いに言っていた妻だが、そこでも義母は嫁いびりのような言動を繰り返していた。義母は「私の辛さなんてあなたにはわからないでしょう」と言うが、妻はそもそも義母のどこが病弱なのかわからない。義母の味方ばかりする夫にも聞いてみるが…？
夫に言われて毎日義実家の手伝いに言っていた妻だが、そこでも義母は嫁いびりのような言動を繰り返していた。義母は「私の辛さなんてあなたにはわからないでしょう」と言うが、妻はそもそも義母のどこが病弱なのかわからない。義母の味方ばかりする夫にも聞いてみるが…？
俺が子どものころから、母さんはずっと体が弱かったんです。どこが悪いなんて考えたこともありませんでした。
でも、思い返せば、母さんはよく家を空けていました。買い物だったり、お芝居を観に行ったり、友人と食事をしたり…。
まさか、母さんは俺に家事を押し付けて出かけていた…？
今回のことで、俺は初めて母さんを疑うようになりました。どうして妻が毎日世話をしに行かないといけないのか…。
思いきって父に確認すると、返ってきた言葉は衝撃的なものでした。
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)