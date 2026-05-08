フリーマーケットアプリ大手のメルカリは、ハンバーガー大手の日本マクドナルドが来週発売するハッピーセットのおもちゃについて、出品を禁止すると発表しました。発売前の出品禁止は初めてです。

出品禁止となるのは、日本マクドナルドが今月15日から発売するハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃです。出品された商品が届かない詐欺行為やユーザー同士の誹謗中傷など、トラブルの発生を防ぐ狙いがあります。

メルカリ 不正対策・カスタマー部門責任者 田中啓介さん

「過去の類似事例から鑑みて弊社の中でも議論を重ねまして、安心安全を保つことが難しいと予測されると判断したため、今回、出品禁止とさせていただきました」

出品禁止は1か月間を目安としていて、繰り返し不適切な出品を行うアカウントに対しては、利用制限など厳格に対処していくとしています。

メルカリの出品をめぐっては、これまでにも転売目的とみられる大量購入などが問題視されていて、メルカリは去年10月、「トラブルの急増」や「極端な価格の乱高下」のおそれがある商品に対し、出品禁止などの対応を検討する方針を決めています。

なお、「Yahoo！オークション」や「楽天ラクマ」などでも当面、ハッピーセット「ちいかわ」のグッズを出品禁止にするとしています。