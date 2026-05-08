【ケンタッキー】560円お得な「母の日バーレル」は3日間だけ！購入者限定でサイドメニュー2個が390円で買える《5月10日まで》
ケンタッキーフライドチキンは、2026年5月8日から10日までの3日間限定で、「母の日バーレル」を販売しています。
母の日だけの特別メニュー
5月10日の"母の日"にぴったりな、家族で楽しめる大容量の「母の日バーレル」が販売中。
「母の日バーレル」は、ケンタッキーの看板商品である「オリジナルチキン」7ピースと、年代問わず人気の「ナゲット」5ピースが入った、特別な詰め合わせです。
価格は、通常価格（単品積上げ価格）より560円お得な2230円。
また、「母の日バーレル」を購入した人限定で、「ポテト（S）」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー（S）」のサイドメニュー各2個を、それぞれ390円で購入できます。
通常価格（単品積上げ価格）より最大190円お得になるうえ、何個でも購入できます。
母の日の食卓には、「母の日バーレル」でお母さんにありがとうの気持ちを伝えてみるのも良さそう。
一部店舗では取り扱いがない場合や、デリバリーのメニュー内容・価格が一部店頭販売と異なる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部