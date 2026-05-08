見取り図リリー、12歳下恋人が不安　“女子アナの闇”を語る瀧山あかねに相談「夜遊びとか…」

5月7日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、先週から引き続き、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。

“女性アナウンサーの闇”がテーマになると、リリー（見取り図）は12歳年下の恋人のことが心配になり…。

【映像】“禁断の質問”をする見取り図リリー、相方に止められる

以前、ゲストの女性陣が下着やAV、経験人数などについて赤裸々にトークし、話題を呼んだ“小声女子会”。

半年ぶりに実施された小声女子会の後編で、ABEMAの専属アナウンサー・瀧山あかねが、「アナウンサーって裏ですごいテキーラとか飲んでいるのに、みんな表で清楚ぶっているのが気に食わない」と本音をポロリ。そこから「みんながみんなじゃないと思います」と前置きしたうえで、女性アナウンサーの“闇”を語り出した。

そんななかで話題に上がったのがリリーだ。リリーといえば、2025年に週刊誌で、フリーアナウンサー・今川菜緒との交際を報じられたことが記憶に新しい。

瀧山が「（今川にも）裏があると思います」と語ると、リリーは「夜遊びとかしている女子アナとかも多いんですか？」と質問。すると瀧山は、「女子アナのことが好きなお金持ちの方との会」が開かれていると答えた。

続けてリリーが、「（アナウンサーは会の主催者から）何か買ってもらったりするんですか？」と尋ねると、瀧山は「それは聞いたことない」と回答。さらに踏み込んだ質問をしようとするも相方の盛山晋太郎（見取り図）に止められ、女性陣からも「あれ？不安になっちゃった？かわいいところあるじゃん」と笑われた。