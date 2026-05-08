宇多田ヒカル、佐藤健を挑発！「本当にハンデなしでいいの？」白熱のテトリス対決が実現

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佐藤健のYouTubeチャンネルにて、念願だった宇多田ヒカルとのテトリス対決が実現！ 5月9日20時のプレミア配信に先駆け、予告編が公開となった。

■テトリス開発者に勝利した宇多田ヒカルを、佐藤健は倒せるのか!?

ふたりは、宇多田ヒカルの1999年の大ヒット曲「First Love」と2018年の「初恋」にインスパイアされ、満島ひかりと佐藤健がW主演を務めた2022年のNetflixシリーズ『First Love 初恋』をきっかけに、意気投合。過去には、宇多田の誕生日の配信に佐藤がゲスト出演するなど、交流を重ねてきた。

テトリストーナメントを主催した過去もある他、テトリス開発者に勝利した経験も持ち「テトリスなら誰にも負けない」と豪語する宇多田ヒカル。そんな彼女から、軽やかに、しかし確実に挑発される佐藤健。

かねてより念願だったという今回の対決で、果たして佐藤に勝機はあるのか？

(C)Co-LaVo Inc.

■関連リンク

佐藤健 OFFICIAL SITE

https://co-lavo.co.jp/artist/takeru_satoh/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/