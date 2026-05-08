かりゆし58、母への感謝の気持ちを歌った「アンマー」を一発撮り！「（「アンマー」は）母ちゃんからもらったお守りみたいな感じです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年にデビュー20周年を迎えた沖縄出身のバンド、かりゆし58が『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。母への感謝をまっすぐに綴った代表曲「アンマー」を一発撮りで披露。

■世代を超えて愛され続ける、沖縄で結成された4人組

かりゆし58は、2005年4月に沖縄で結成された4人組バンド。

ロックをベースに、ジャンルにとらわれず変化し続けるサウンドと、優しく飾らない言葉で紡がれる歌詞が、聴く人々の人生に寄り添い、世代を超えて愛され続けている。

日本有線大賞新人賞を受賞し、MV再生数が1億回を突破するなど、多くの共感を呼んだ名曲「アンマー」を一発撮り。

『THE FIRST TAKE』第664回は、5月8日22時よりプレミア公開。

■かりゆし58 コメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

かりゆし58 OFFICIAL SITE

https://kariyushi58.com/