「日経225ミニ」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限19万8153枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の19万8153枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 198153( 198153)
ソシエテジェネラル証券 97248( 97248)
バークレイズ証券 61953( 61953)
SBI証券 77219( 41133)
楽天証券 51216( 25250)
松井証券 18748( 18748)
日産証券 10711( 10711)
サスケハナ・ホンコン 7844( 7844)
三菱UFJeスマート 10816( 6352)
JPモルガン証券 6172( 6172)
ゴールドマン証券 5432( 5400)
ビーオブエー証券 4741( 4741)
マネックス証券 3985( 3985)
モルガンMUFG証券 2720( 2688)
インタラクティブ証券 1650( 1650)
UBS証券 1425( 1425)
フィリップ証券 1219( 1219)
野村証券 1628( 1216)
みずほ証券 1135( 1135)
BNPパリバ証券 373( 373)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 641( 641)
ABNクリアリン証券 602( 602)
バークレイズ証券 231( 231)
SBI証券 492( 154)
楽天証券 239( 131)
フィリップ証券 81( 81)
マネックス証券 72( 72)
松井証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 14( 8)
ドイツ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
豊証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 25( 15)
楽天証券 5( 5)
Jトラストグローバル 4( 4)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 198153( 198153)
ソシエテジェネラル証券 97248( 97248)
バークレイズ証券 61953( 61953)
SBI証券 77219( 41133)
楽天証券 51216( 25250)
松井証券 18748( 18748)
日産証券 10711( 10711)
サスケハナ・ホンコン 7844( 7844)
三菱UFJeスマート 10816( 6352)
JPモルガン証券 6172( 6172)
ゴールドマン証券 5432( 5400)
ビーオブエー証券 4741( 4741)
マネックス証券 3985( 3985)
モルガンMUFG証券 2720( 2688)
インタラクティブ証券 1650( 1650)
UBS証券 1425( 1425)
フィリップ証券 1219( 1219)
野村証券 1628( 1216)
みずほ証券 1135( 1135)
BNPパリバ証券 373( 373)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 641( 641)
ABNクリアリン証券 602( 602)
バークレイズ証券 231( 231)
SBI証券 492( 154)
楽天証券 239( 131)
フィリップ証券 81( 81)
マネックス証券 72( 72)
松井証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 14( 8)
ドイツ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
豊証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 25( 15)
楽天証券 5( 5)
Jトラストグローバル 4( 4)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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