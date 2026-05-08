「日経225ミニ」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限19万1262枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の19万1262枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 191262( 191252)
ソシエテジェネラル証券 131494( 131490)
バークレイズ証券 52249( 52249)
SBI証券 68456( 35254)
松井証券 23939( 23939)
楽天証券 40815( 19853)
日産証券 16281( 16281)
サスケハナ・ホンコン 12896( 12896)
JPモルガン証券 10564( 10564)
モルガンMUFG証券 8130( 8027)
ゴールドマン証券 6901( 6783)
三菱UFJeスマート 10339( 6781)
ビーオブエー証券 6085( 6085)
野村証券 5801( 5767)
BNPパリバ証券 5062( 5062)
広田証券 4957( 4957)
マネックス証券 3757( 3757)
インタラクティブ証券 2058( 2058)
フィリップ証券 1816( 1816)
みずほ証券 1744( 1641)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1821( 1821)
ソシエテジェネラル証券 1733( 1733)
バークレイズ証券 470( 470)
楽天証券 319( 205)
フィリップ証券 203( 203)
マネックス証券 189( 189)
SBI証券 368( 160)
三菱UFJeスマート 184( 104)
JPモルガン証券 62( 62)
松井証券 37( 37)
豊証券 26( 26)
ドイツ証券 15( 15)
日産証券 3( 3)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
楽天証券 14( 14)
フィリップ証券 11( 11)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 1)
SBI証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 191262( 191252)
ソシエテジェネラル証券 131494( 131490)
バークレイズ証券 52249( 52249)
SBI証券 68456( 35254)
松井証券 23939( 23939)
楽天証券 40815( 19853)
日産証券 16281( 16281)
サスケハナ・ホンコン 12896( 12896)
JPモルガン証券 10564( 10564)
モルガンMUFG証券 8130( 8027)
ゴールドマン証券 6901( 6783)
三菱UFJeスマート 10339( 6781)
ビーオブエー証券 6085( 6085)
野村証券 5801( 5767)
BNPパリバ証券 5062( 5062)
広田証券 4957( 4957)
マネックス証券 3757( 3757)
インタラクティブ証券 2058( 2058)
フィリップ証券 1816( 1816)
みずほ証券 1744( 1641)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1821( 1821)
ソシエテジェネラル証券 1733( 1733)
バークレイズ証券 470( 470)
楽天証券 319( 205)
フィリップ証券 203( 203)
マネックス証券 189( 189)
SBI証券 368( 160)
三菱UFJeスマート 184( 104)
JPモルガン証券 62( 62)
松井証券 37( 37)
豊証券 26( 26)
ドイツ証券 15( 15)
日産証券 3( 3)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
楽天証券 14( 14)
フィリップ証券 11( 11)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 1)
SBI証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース