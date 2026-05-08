　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9294枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9294(　　9178)
ソシエテジェネラル証券　　　　4705(　　4577)
バークレイズ証券　　　　　　　4572(　　4508)
ゴールドマン証券　　　　　　　1122(　　1100)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1088(　　1088)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1641(　　 877)
JPモルガン証券　　　　　　　　 694(　　 689)
日産証券　　　　　　　　　　　 596(　　 596)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 636(　　 544)
松井証券　　　　　　　　　　　 497(　　 497)
楽天証券　　　　　　　　　　　 746(　　 468)
シティグループ証券　　　　　　3822(　　 315)
みずほ証券　　　　　　　　　　 425(　　 270)
野村証券　　　　　　　　　　　 217(　　 217)
ビーオブエー証券　　　　　　　 245(　　 217)
インタラクティブ証券　　　　　 190(　　 190)
大和証券　　　　　　　　　　　 171(　　 171)
マネックス証券　　　　　　　　 159(　　 159)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 128(　　 128)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 135(　　 124)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 100(　　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　86(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　24(　　　 0)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 122(　　 122)
ソシエテジェネラル証券　　　　　92(　　　92)
バークレイズ証券　　　　　　　　37(　　　37)
日産証券　　　　　　　　　　　　24(　　　24)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　14(　　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース