「日経225先物」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限9294枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9294枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9294( 9178)
ソシエテジェネラル証券 4705( 4577)
バークレイズ証券 4572( 4508)
ゴールドマン証券 1122( 1100)
サスケハナ・ホンコン 1088( 1088)
SBI証券 1641( 877)
JPモルガン証券 694( 689)
日産証券 596( 596)
モルガンMUFG証券 636( 544)
松井証券 497( 497)
楽天証券 746( 468)
シティグループ証券 3822( 315)
みずほ証券 425( 270)
野村証券 217( 217)
ビーオブエー証券 245( 217)
インタラクティブ証券 190( 190)
大和証券 171( 171)
マネックス証券 159( 159)
HSBC証券 128( 128)
UBS証券 135( 124)
ドイツ証券 100( 0)
三菱UFJ証券 86( 0)
三菱UFJeスマート 24( 0)
BNPパリバ証券 2( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 122( 122)
ソシエテジェネラル証券 92( 92)
バークレイズ証券 37( 37)
日産証券 24( 24)
SBI証券 20( 14)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 15( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9294( 9178)
ソシエテジェネラル証券 4705( 4577)
バークレイズ証券 4572( 4508)
ゴールドマン証券 1122( 1100)
サスケハナ・ホンコン 1088( 1088)
SBI証券 1641( 877)
JPモルガン証券 694( 689)
日産証券 596( 596)
モルガンMUFG証券 636( 544)
松井証券 497( 497)
楽天証券 746( 468)
シティグループ証券 3822( 315)
みずほ証券 425( 270)
野村証券 217( 217)
ビーオブエー証券 245( 217)
インタラクティブ証券 190( 190)
大和証券 171( 171)
マネックス証券 159( 159)
HSBC証券 128( 128)
UBS証券 135( 124)
ドイツ証券 100( 0)
三菱UFJ証券 86( 0)
三菱UFJeスマート 24( 0)
BNPパリバ証券 2( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 122( 122)
ソシエテジェネラル証券 92( 92)
バークレイズ証券 37( 37)
日産証券 24( 24)
SBI証券 20( 14)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 15( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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