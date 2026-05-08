浜田雅功、31年ぶり共演俳優の無茶ぶりに「も〜、すごいゲストやん」
ダウンタウンの浜田雅功が出演する9日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に俳優の瀬戸朝香が登場する。
【動画】「なにをテンション上がってんねん」“31年ぶり共演”の瀬戸朝香にツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う。今回の相方は、数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティ番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍する俳優・瀬戸朝香。瀬戸は育児に専念するためドラマへの出演を控えていたが、子どもの留学をきっかけに約7年ぶりに俳優復帰を果たしたことでも話題を呼んだ。
今回のオープニング場所は梅田。浜田は相方の顔を見るなり「めちゃくちゃ久しぶりや！」と、驚きの声をあげる。それもそのはず、2人の共演は瀬戸が『HEY！HEY！HEY！』に出演して以来、実に31年ぶりだという。
そんな久しぶりの2人がロケを行う今回は「大阪駅前で母の日ギフト探し！お母ちゃん、いつもありがと〜！」と題し、放送翌日に控えた母の日に向けて、瀬戸の母へのプレゼントを探す。
「母が74歳なので、健康にも気遣ってほしい」ということで、まずはヨドバシカメラでマッサージ器を探すことに。豊富な種類のマッサージ器に浜田も「ありすぎてどれ選んだらええねんってなるよね」とプレゼント選びは早くも難航。実際に商品を試してみると、とあるマッサージ器を「これめっちゃいい！」と瀬戸が絶賛。浜田も試してみると、「確かにこれ気持ちええわ。揉んでる感じする」と太鼓判を押す。瀬戸が母の日のプレゼントに選んだマッサージ器とは。
次に向かったのは美容家電コーナー。瀬戸は「顔の保湿をするスチーマーが見たい」というが、それに対し「それ絶対お母さんのためちゃうやん」と怪しむ浜田。瀬戸はお気に入りのスチーマーを見つけたところで、突然「これって…浜田さんが買ってくれるんですか？」と無茶ぶり。浜田は「も〜、すごいゲストやん」と面食らう。浜田は瀬戸のお母さんのため、母の日ギフトを買ってあげるのか。
道中では、小学生で留学した瀬戸の子どもの話や、デビュー当時に仕事が嫌で実家に逃げ帰ろうとするも事務所にバレてしまった話など、貴重なトークが目白押し。
【動画】「なにをテンション上がってんねん」“31年ぶり共演”の瀬戸朝香にツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う。今回の相方は、数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティ番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍する俳優・瀬戸朝香。瀬戸は育児に専念するためドラマへの出演を控えていたが、子どもの留学をきっかけに約7年ぶりに俳優復帰を果たしたことでも話題を呼んだ。
そんな久しぶりの2人がロケを行う今回は「大阪駅前で母の日ギフト探し！お母ちゃん、いつもありがと〜！」と題し、放送翌日に控えた母の日に向けて、瀬戸の母へのプレゼントを探す。
「母が74歳なので、健康にも気遣ってほしい」ということで、まずはヨドバシカメラでマッサージ器を探すことに。豊富な種類のマッサージ器に浜田も「ありすぎてどれ選んだらええねんってなるよね」とプレゼント選びは早くも難航。実際に商品を試してみると、とあるマッサージ器を「これめっちゃいい！」と瀬戸が絶賛。浜田も試してみると、「確かにこれ気持ちええわ。揉んでる感じする」と太鼓判を押す。瀬戸が母の日のプレゼントに選んだマッサージ器とは。
次に向かったのは美容家電コーナー。瀬戸は「顔の保湿をするスチーマーが見たい」というが、それに対し「それ絶対お母さんのためちゃうやん」と怪しむ浜田。瀬戸はお気に入りのスチーマーを見つけたところで、突然「これって…浜田さんが買ってくれるんですか？」と無茶ぶり。浜田は「も〜、すごいゲストやん」と面食らう。浜田は瀬戸のお母さんのため、母の日ギフトを買ってあげるのか。
道中では、小学生で留学した瀬戸の子どもの話や、デビュー当時に仕事が嫌で実家に逃げ帰ろうとするも事務所にバレてしまった話など、貴重なトークが目白押し。