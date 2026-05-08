『容疑者Xの献身』初の朗読劇化 主人公・湯川学役は江口拓也、天才数学者・石神哲哉役は浪川大輔
東野圭吾氏による直木賞受賞作『容疑者Xの献身』が初めて朗読劇化され、朗読劇ガリレオシリーズ『容疑者Xの献身』として、8月15日に東京・一ツ橋ホールにて上演されることが発表された。主人公・湯川学役は江口拓也が続投し、天才数学者・石神哲哉役は浪川大輔が演じるほか、仲村宗悟、石井未紗が出演する。
【写真】豪華キャスト！湯川学役の江口拓也、石神哲哉役の浪川大輔ら声優陣
2025年に開催された東野圭吾作家生活40周年記念の読者投票で、人気ランキング1位を記録した『容疑者Xの献身』。08年には劇場公開され、その後大ヒットシリーズ化に。また数多くの劇団により舞台劇にもなっている。そして今年、豪華な声優陣によって新たなる“緊迫の心理戦”の幕が上がる。
母娘を救うため完全犯罪を仕掛けた天才数学者に、天才物理学者・湯川が挑む。友情、愛、論理、そして犠牲が交錯する先に待つのは、あまりにも切ない真実。
24年に江口、仲村、神尾晋一郎、石川界人という豪華キャストを迎えて上演された朗読劇『探偵ガリレオ』は、大好評のうちに幕を閉じた。その後も熱い要望が寄せられ、このたび朗読劇ガリレオシリーズ第2弾としての開催に至った。
チケットはきょう8日午後6時より、チケットぴあにて公式HP一次先行販売がスタート。プレミアムチケットでは、24年に開催された朗読劇『探偵ガリレオ（5月18日夜公演分、出演：江口、仲村）のDVD（会場限定非売品）付きとなる。
■キャストコメント
▼湯川学役：江口拓也
朗読劇「探偵ガリレオ」に引き続き、湯川学役を演じさせていただくことになりました。この作品は映画や舞台などにもなっている、多くの方が知っている物語ですが、楽しい発見がある朗読劇にできればと思っています。新たな「容疑者Xの献身」にご期待ください。会場でお待ちしております。
▼石神哲哉役：浪川大輔
この度、朗読劇ガリレオシリーズの容疑者Xの献身に参加させていただくことになりました。素晴らしい原作に携われることはとても光栄です。タイミング的に40周年、しっかりと華を添えられるよう、そして第2弾ということで難しさも感じますがさらなる勢いをつけられるよう精一杯演じさせていただきます。公演は1日限りとなります。皆様にとって濃密な時間になりますように。劇場にてお待ちしております！
▼草薙俊平役：仲村宗悟
前回ご一緒させていただいた湯川役の江口さんと、今回も一緒に参加させていただけるなんてうれしい！しかも今回は浪川大輔さんと石井未紗さんも！4人でガリレオシリーズの魅力を皆さんに届けます。僕はガリレオ作品の中で「容疑者Xの献身」が1番好きなのでとても楽しみにしています。
▼花岡靖子役：石井未紗
暴きたいという欲と、暴かないで欲しい同情心。自身の正義も問われる作品が大好きです。声優を志す以前から触れていたガリレオシリーズ。中でも心に残っていた本作に関われるとは夢にも思いませんでした。母として人として女として、多様な面を魅せる花岡靖子という役に演じがいをひしひしと感じています。原作の素晴らしさを朗読劇ならではの魅力で彩れるよう尽力します。ぜひ真実の行く末を人間の葛藤を見届けに来てください。
【写真】豪華キャスト！湯川学役の江口拓也、石神哲哉役の浪川大輔ら声優陣
2025年に開催された東野圭吾作家生活40周年記念の読者投票で、人気ランキング1位を記録した『容疑者Xの献身』。08年には劇場公開され、その後大ヒットシリーズ化に。また数多くの劇団により舞台劇にもなっている。そして今年、豪華な声優陣によって新たなる“緊迫の心理戦”の幕が上がる。
24年に江口、仲村、神尾晋一郎、石川界人という豪華キャストを迎えて上演された朗読劇『探偵ガリレオ』は、大好評のうちに幕を閉じた。その後も熱い要望が寄せられ、このたび朗読劇ガリレオシリーズ第2弾としての開催に至った。
チケットはきょう8日午後6時より、チケットぴあにて公式HP一次先行販売がスタート。プレミアムチケットでは、24年に開催された朗読劇『探偵ガリレオ（5月18日夜公演分、出演：江口、仲村）のDVD（会場限定非売品）付きとなる。
■キャストコメント
▼湯川学役：江口拓也
朗読劇「探偵ガリレオ」に引き続き、湯川学役を演じさせていただくことになりました。この作品は映画や舞台などにもなっている、多くの方が知っている物語ですが、楽しい発見がある朗読劇にできればと思っています。新たな「容疑者Xの献身」にご期待ください。会場でお待ちしております。
▼石神哲哉役：浪川大輔
この度、朗読劇ガリレオシリーズの容疑者Xの献身に参加させていただくことになりました。素晴らしい原作に携われることはとても光栄です。タイミング的に40周年、しっかりと華を添えられるよう、そして第2弾ということで難しさも感じますがさらなる勢いをつけられるよう精一杯演じさせていただきます。公演は1日限りとなります。皆様にとって濃密な時間になりますように。劇場にてお待ちしております！
▼草薙俊平役：仲村宗悟
前回ご一緒させていただいた湯川役の江口さんと、今回も一緒に参加させていただけるなんてうれしい！しかも今回は浪川大輔さんと石井未紗さんも！4人でガリレオシリーズの魅力を皆さんに届けます。僕はガリレオ作品の中で「容疑者Xの献身」が1番好きなのでとても楽しみにしています。
▼花岡靖子役：石井未紗
暴きたいという欲と、暴かないで欲しい同情心。自身の正義も問われる作品が大好きです。声優を志す以前から触れていたガリレオシリーズ。中でも心に残っていた本作に関われるとは夢にも思いませんでした。母として人として女として、多様な面を魅せる花岡靖子という役に演じがいをひしひしと感じています。原作の素晴らしさを朗読劇ならではの魅力で彩れるよう尽力します。ぜひ真実の行く末を人間の葛藤を見届けに来てください。