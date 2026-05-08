にじさんじ所属のVTuber長尾景、Snow Man佐久間大介と初対面 知識の深さに感心「あれ？ この人ライバーだったっけ？」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、9日の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、にじさんじ所属のVTuber・長尾景がゲスト出演する。
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
長尾は、にじさんじ所属のVTuberとして動画配信サイトにて配信活動を行っており、LIVE配信や動画投稿にて活躍している。佐久間と長尾は今回が初対面。過去に『マテムり』にも出演し、共通の友人でもあるにじさんじ所属のVTuber・甲斐田晴との縁もあり、初対面でありながらも大盛り上がりのトークを繰り広げる。
番組恒例のコーナー「直撃！一問一答！」では、長尾の人となりや活動について深掘りしていく。考え方が似ている佐久間と長尾が打ち解けていく様子に注目だ。
■長尾景コメント
改めまして、ラジオ収録に呼んでいただきありがとうございました！
世代が近いということもあり、共通の話題がたくさんあって時間が過ぎるのが誇張抜きであっという間でした！
にじさんじについても本当に直近の知識を知ってくださっていて、「あれ？ この人ライバーだったっけ？」と錯覚してしまう程でした！
エンターテインメントについての考え方も共感できるものが多く、共演者、ファン、己さえも楽しませるためにやれることを考える、生粋のエンターテイナーであることを直に感じさせていただきました！
まだまだ話したいことがたくさんたくさんあるので、ぜひまた話す機会があったら嬉しいです!!
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
長尾は、にじさんじ所属のVTuberとして動画配信サイトにて配信活動を行っており、LIVE配信や動画投稿にて活躍している。佐久間と長尾は今回が初対面。過去に『マテムり』にも出演し、共通の友人でもあるにじさんじ所属のVTuber・甲斐田晴との縁もあり、初対面でありながらも大盛り上がりのトークを繰り広げる。
■長尾景コメント
改めまして、ラジオ収録に呼んでいただきありがとうございました！
世代が近いということもあり、共通の話題がたくさんあって時間が過ぎるのが誇張抜きであっという間でした！
にじさんじについても本当に直近の知識を知ってくださっていて、「あれ？ この人ライバーだったっけ？」と錯覚してしまう程でした！
エンターテインメントについての考え方も共感できるものが多く、共演者、ファン、己さえも楽しませるためにやれることを考える、生粋のエンターテイナーであることを直に感じさせていただきました！
まだまだ話したいことがたくさんたくさんあるので、ぜひまた話す機会があったら嬉しいです!!