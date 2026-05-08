佐藤健と宇多田ヒカルがテトリス対決!? 異色バトルをYouTubeでプレミア配信決定
俳優・佐藤健と歌手・宇多田ヒカルが人気ゲーム「テトリス」で対決する様子を収めた映像が、9日午後8時より佐藤のYouTubeチャンネルにてプレミア配信されることが決定した。あわせて予告編も公開された。
【動画】仲良さそうな様子にほっこり！佐藤健と宇多田ヒカルのテトリス対決 予告編
2人は、宇多田の1999年のヒット曲「First Love」と2018年の「初恋」にインスパイアされたNetflixシリーズ『First Love 初恋』（2022年）をきっかけに交流。同作では、佐藤が満島ひかりとW主演を務めた。プライベートでも親交があり、過去には宇多田の誕生日配信に佐藤がゲスト出演するなど、交流を重ねてきた。
宇多田は過去にテトリストーナメントを主催したほか、テトリス開発者に勝利した経験も持つことで知られる。そんな宇多田に「ハンデなしでいいの？」と挑発される佐藤は、どのようなプレイを見せるのか。予告編でも楽しそうな2人の姿がうかがえるが、結果はいかに。異色バトルの行方に注目が集まる。
【動画】仲良さそうな様子にほっこり！佐藤健と宇多田ヒカルのテトリス対決 予告編
2人は、宇多田の1999年のヒット曲「First Love」と2018年の「初恋」にインスパイアされたNetflixシリーズ『First Love 初恋』（2022年）をきっかけに交流。同作では、佐藤が満島ひかりとW主演を務めた。プライベートでも親交があり、過去には宇多田の誕生日配信に佐藤がゲスト出演するなど、交流を重ねてきた。
宇多田は過去にテトリストーナメントを主催したほか、テトリス開発者に勝利した経験も持つことで知られる。そんな宇多田に「ハンデなしでいいの？」と挑発される佐藤は、どのようなプレイを見せるのか。予告編でも楽しそうな2人の姿がうかがえるが、結果はいかに。異色バトルの行方に注目が集まる。