比嘉愛未、仕事や恋愛“本音”を赤裸々に語る 初エッセイ集『またね。』表紙解禁
俳優の比嘉愛未が、6月10日に初のエッセイ集『またね。』（講談社）を発売する。それに先立ち、表紙イメージが解禁された。
【誌面カット】ノースリーブ姿で…微笑みをみせる比嘉愛未
同書は、昨年デビュー20周年を迎えた比嘉が、仕事や恋愛、結婚、年齢、家族、価値観といった多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった本音をつづったエッセイ集。帯には、「俳優20年、人生40年。迷って進む、日々の記録」と記され、全25篇のエッセイが収録される。
表紙には、木漏れ日のなかでほほ笑みをみせる比嘉の爽やかさあふれる1枚が採用。エッセイのほか、比嘉の故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ&Aも収録予定だ。
誌面カットには、海辺で足を濡らしながらはしゃぐ様子や、髪を結びながら窓の外を見つめる場面など、素の表情が見られるカットが多数収録されている。
さらに発売にあわせて、6月14日に六本木蔦屋書店での発売記念イベントの実施も決定。現在、日本テレビ系ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』では、シングルマザー役として出演するなど、第一線で活躍する比嘉の新たな一面に注目だ。
【誌面カット】ノースリーブ姿で…微笑みをみせる比嘉愛未
同書は、昨年デビュー20周年を迎えた比嘉が、仕事や恋愛、結婚、年齢、家族、価値観といった多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった本音をつづったエッセイ集。帯には、「俳優20年、人生40年。迷って進む、日々の記録」と記され、全25篇のエッセイが収録される。
誌面カットには、海辺で足を濡らしながらはしゃぐ様子や、髪を結びながら窓の外を見つめる場面など、素の表情が見られるカットが多数収録されている。
さらに発売にあわせて、6月14日に六本木蔦屋書店での発売記念イベントの実施も決定。現在、日本テレビ系ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』では、シングルマザー役として出演するなど、第一線で活躍する比嘉の新たな一面に注目だ。