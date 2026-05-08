6日（水）、国際バレーボール連盟（FIVB）は、8月7日（金）から17日（月）にかけてチリ国内三カ所にて開催される2026女子U17世界選手権大会の組み合わせを発表した。FIVB公式サイトが伝えている。

2年に1度開催されるアンダーカテゴリーの世界選手権大会。今大会には初出場となる開催国のチリ、アメリカ、ポーランド、チェコ、韓国、フィリピン、スペイン、ベネズエラ、チュニジア、アルジェリアの10チームを含む全24チームが出場し、6チームずつ4つのプールに分かれて総当たり戦の予選ラウンドを戦う。

各プールの上位4チームがノックアウト方式のファイナルラウンドへ進出。その後はラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝と戦っていく。一方、各プールの下位2チームやラウンド16、準々決勝の敗戦チームは順位決定戦へと回る。

日本はプールCに入っており、ブラジル代表、アルゼンチン代表、ポーランド代表、クロアチア代表、スペイン代表と対戦。初戦では8月7日（金）8:00よりスペイン代表と激突する。

日本代表の予選ラウンド試合日程は以下の通り。

8月7日（金）8:00 vs スペイン代表

8月8日（土）8:00 vs クロアチア代表

8月9日（日）8:00 vs ポーランド代表

8月11日（月）8:00 vsアルゼンチン代表

8月12日（火）8:00 vs ブラジル代表

