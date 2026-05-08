『田鎖ブラザーズ』山中崇、30年支え続けた“もっちゃん”店主役に手応え「白衣の汚れが人生を表している」

『田鎖ブラザーズ』山中崇、30年支え続けた“もっちゃん”店主役に手応え「白衣の汚れが人生を表している」