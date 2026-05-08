日本陸上競技連盟は8日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日開催、MUFGスタジアム）に出場する追加選手37人を発表した。

第7弾の発表では、既に女子3000mでエントリーが発表されている田中希実（26、豊田自動織機）が女子1500mにもエントリーし、2種目での出場となる。これまでに、同種目には若手ホープの久保凛（18、積水化学）がエントリーしているため、日本記録（3分59秒19）を持つ田中との対決が注目される。

また、昨年の東京世界陸上男子5000mに出場した森凪也（25、Honda）が男子3000m、女子10000mに出場した矢田みくに（25、エディオン）が女子3000mに出場することが決まった。



◆第7弾発表選手◆

【男子100m】

テイト・テイラー（アメリカ）

ジェイク・オーディ ジョーダン（イギリス）

【男子200m】

カレブ・ロー（オーストラリア）

【男子1500m】

河村一輝（トーエネック）

中野倫希（トーエネック）

館沢亨次（SGH）

塩原匠（富士山GX）

鈴木景仁（富士山GX）

千守倫央（大塚製薬）

【男子3000m】

森凪也（Honda）

遠藤日向（住友電工）

篠原倖太朗（富士通）

松枝博輝（富士通）

西川雄一朗（住友電工）

ヴィクター・キムタイ（埼玉医科大学グループ）

吉居駿恭（トヨタ自動車）

柴田侑（城西大学）

服部弾馬（NTT西日本）

伊藤大志（NTT西日本）

【男子やり投】

ヤクブ・バドレイヒ（チェコ）

【女子400m】

ベイリー・リアー（アメリカ）

ソフィー・ベッカー（アイルランド）

【女子1500m】

田中希実（豊田自動織機）

森智香子（積水化学）

道下美槻（積水化学）

康本花梨（スターツ）

ドルーリー朱瑛里（岡山陸協）

木田美緒莉（順天堂大学）

【女子3000m】

川口桃佳（ユニクロ）

伊澤菜々花（スターツ）

ローラ・ニコルソン（オランダ）

菅田雅香（JP日本郵政グループ）

下田平渚（TOTO）

出水田眞紀（Daiichi Life）

矢田みくに（エディオン）

逸見亜優（豊田自動織機）

清水里名（ノーリツ）

道下美槻（積水化学）

◆欠場（8日発表）

男子やり投 ルイスマウリシオ・シウバ（ブラジル）※怪我のため

男子やり投 ダウ・スミット（南アフリカ）※怪我のため

女子400m ブリトン・ウィルソン（アメリカ）

※コンディション不良のため

女子三段跳 郄島真織子（クラフティア）※怪我のため

※写真は田中希実選手