プロ野球・阪神の郄橋遥人投手が「月間JERAセ・リーグAWARD」3・4月度の月間大賞に選出されました。

「月間JERAセ・リーグAWARD」とは、セ・リーグ公式戦において、『勝利に最も貢献した選手』に贈られる表彰。NPB公式記録員が各球団の代表選手1名をノミネートし、レジェンドOBの選考委員6名(高橋由伸氏、宮本慎也氏、佐々木主浩氏、川上憲伸氏、鳥谷敬氏、前田智徳氏)が月間大賞選手を選定します。

郄橋投手は3、4月で4試合に登板し3勝0敗。3月28日巨人戦、4月12日中日戦、4月29日ヤクルト戦で完封勝利を記録しました。圧巻投球を続ける郄橋投手へ、阪神OBの鳥谷敬氏は「素晴らしいですね。相手が真っ直ぐを待っていて、真っ直ぐを投げていける投手は少ない。みんなが活躍を何年も待っていた選手」とコメント。中日OBの川上氏も「最近では珍しい低めに丁寧に投げるタイプ。 9回、10回になっても点を取られない、そんなイメージが湧く投手」と絶賛しました。

さらに、今年度から完全試合、ノーヒットノーランをはじめ、連続試合完封勝利、連続イニング無失点、連続守備機会無失策など、「偉大なゼロ」を称える「特別賞Mr.ZERO」が新設。3完封を記録した郄橋投手が、月間大賞と合わせてダブル受賞しました。