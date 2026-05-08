Googleは、画面なしのフィットネスバンド「Google Fitbit Air」を、Googleストアで2026年5月7日より予約受付開始し、5月26日より発売します。実売価格は1万6800円（税込）。

「Google Fitbit Air」

記事のポイント 画面のないスクリーンレスデザインなので、通知などに気が散らず運動に集中できます。薄く着け心地のよいベルトで、睡眠時に装着しても邪魔になりません。1度の充電で最長1週間使えるのも◎。

本製品は、これまでのGoogleのトラッカーのなかで最小サイズを実現。小さな本体「ぺブル」の中に高精度なセンサー技術を詰め込んでおり、健やかな毎日をサポートします。

↑標準付属の「パフォーマンス ループバンド」

24時間365日の心拍数測定、血中酸素ウェルネス（SpO2）、安静時の心拍数、心拍変動（HRV）など、高度な健康およびフィットネスに関する指標の追跡が可能。

Google Healthアプリと組み合わせることで、アクティビティのトラッキングがよりスムーズに行えます。アプリからトレーニングを開始したり、コーチが推奨するガイド付きトレーニングに合わせて体を動かしたりすることはもちろん、単に動き始めるだけでも、Google Fitbit Airがアクティビティを自動検出し、記録して、ワークアウトのまとめを通知します。

Google Healthアプリのコーチ機能と連携することで、心身の健康（ウェルネス）全体をより包括的に可視化し、一人ひとりに合わせたアドバイスで、ワンランク上の健康づくりをサポートします。

手首にそっと寄り添うスクリーンレスのデザインは、ユーザーが目の前のことに集中できるよう設計されています。詳細なインサイトを確認したいときはスマートフォンのGoogle Healthアプリを開き、それ以外のときは通知に邪魔されることなく自由に過ごすことができます。

バッテリー駆動時間は最大1週間で、仕事からワークアウト、夜のお出かけから良質な睡眠まで、多忙なスケジュールをサポートします。また、急いで充電が必要な場合でも、急速充電により、わずか 5分の充電で一日分の駆動時間を確保できます。

日中は Google Pixel Watchを使い、夜間は睡眠データのために Google Fitbit Airに付け替えるといった使い方も、シームレスに行えます。

ペブルを外して別のバンドに交換するだけで、スタイルを数秒で変えることができます。アクセサリーバンドは、「Google Fitbit Air」に標準付属する「パフォーマンス ループバンド」のほか、防汗・防水仕様のシリコン製「アクティブ バンド」、洗練されたスタイリッシュなデザインの「プレミアム モダンバンド」が用意されます。

↑防汗・防水仕様のシリコン製「アクティブ バンド」。

↑スタイリッシュなデザインの「プレミアム モダンバンド」。

Google 「Google Fitbit Air」 発売日：2026年5月26日 実売価格：1万6800円（税込）

The post 通知に邪魔されず健康管理。スクリーンレスの「Google Fitbit Air」が1万6800円で登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.