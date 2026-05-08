命に関わる薬の副作用「中毒性表皮壊死症」とは

猫にも、人と同じように薬が原因で重い副作用が起こることがあります。その中でも「中毒性表皮壊死症」は、とてもまれですが、命に関わる危険な皮膚の病気です。主に手術後や治療後に使われた薬がきっかけとなり、突然、皮膚がただれたり、めくれ落ちたりします。発熱や元気消失、食欲低下を伴うことも多く、口の中やお腹、足先など、皮膚の薄い場所に症状が出やすいのが特徴です。

この病気が怖いのは、進行がとても早い点です。最初は「術後の赤み」や「少しかゆそう」といった軽い異変に見えることもあり、様子を見ているうちに一気に悪化してしまうことがあります。皮膚が広い範囲ではがれてしまうと、体液が失われて重度の脱水症状をもたらしたり、細菌感染を起こしやすくなったりして、全身状態が急激に悪くなります。さらに、皮膚は体を守る大切なバリアでもあるため、それが壊れることで体温調節がうまくいかなくなることもあります。

原因となる薬を早く中止できるかどうかが、その後の回復を大きく左右します。そのため、治療や手術のあとに「いつもと違う皮膚の変化」や「触ると痛がる様子」「急に抱っこを嫌がる」といった行動の変化を感じたら、慎重な経過観察と必要に応じて動物病院へ早めに相談することが大切です。

医療用ハチミツが選ばれた理由と治療の流れ

今回の症例では、原因となる可能性のある薬をすぐに中止し、皮膚のケアとして「医療用ハチミツ」が使われました。医療用ハチミツは、食用のハチミツとは異なり、医療目的で安全に加工・管理されたものです。細菌の増殖を抑える働きがあり、傷口を保湿しながら治りを助ける効果が期待されています。

中毒性表皮壊死症の治療では、皮膚をできるだけ刺激しないことが重要です。強い消毒薬や刺激のある軟膏は、かえって皮膚へのダメージを増やしてしまうことがあります。その点、医療用ハチミツはやさしく皮膚を覆い、乾燥を防ぎながら傷を守る役割を果たします。実際の症例では、毎日やさしく洗浄した後に医療用ハチミツを使った処置を続けることで、数日で炎症が落ち着き、約2週間で皮膚が再生しました。

さらに、ハチミツには傷口の環境を整え、皮膚が再生しやすい状態を保つ働きがあると考えられています。これは、皮膚がただれる範囲が広い病気において、とても重要なポイントです。また、処置の際に強い痛みが出にくかったことも、猫にとって大きなメリットでした。頻繁な処置が必要な病気だからこそ、猫の負担を減らす工夫は治療の継続に直結します。

飼い主さんができる「命を守る」気づきと行動

この症例報告が教えてくれる最も大切なことは、「早く気づいて、すぐ動く」ことです。手術後や新しい薬を使い始めたあとに、皮膚のただれ、赤み、水ぶくれ、急な元気消失が見られた場合は、「もう少し様子を見よう」と思わず、早めに受診することが猫の命を守ります。

また、治療中に使った薬や消毒剤の名前を把握しておくことも役立ちます。どのタイミングで、どんな薬を使い、いつから症状が出たのかを整理して伝えることで、獣医師が原因を推測しやすくなります。スマートフォンで皮膚の変化を記録しておくことも、診察時の大きな助けになります。

医療用ハチミツのように、従来とは少し違った治療法が役立つ場面もあります。すべての猫に当てはまるわけではありませんが、「こういう選択肢もある」と知っておくことで、治療について前向きに話し合うことができます。飼い主さんの気づきと冷静な判断が、結果的に治療の成功率を高め、猫の回復につながることも少なくありません。

まとめ

薬の副作用はまれでも、起これば命に関わることがあります。皮膚の異変に早く気づき、原因を止め、適切なケアを行うことが大切です。近年の症例報告では、医療用ハチミツがその一助となる可能性を示しました。

参考文献：Case Rep Vet Med. 2024 Oct 4;2024:2415811.

(獣医師提供：大西 一輝)