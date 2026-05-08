西日本で唯一シャチを展示する神戸須磨シーワールド（神戸市須磨区）は、6月1日、開業2周年を迎える。

2024年6月に開業した同館。オルカパフォーマンスでは、シャチが幅約1.5メートルの大きな尾びれを使って観客席へ豪快に水を浴びせる夏季限定の演出「テールバースト」が大人気だ。



2周年記念日の同日には、今夏のテールバーストを解禁。同館は「感謝を込めていつもよりもっと皆様をびしょぬれにいたします」と意気込む。また、終了後には、来場者とキャスト、2頭のシャチが一緒に写真撮影を行う記念撮影会も予定している。会場の「オルカスタディアム」への入場は先着順となる。





シャチのテールバースト（画像提供：神戸須磨シーワールド）

さらに、同日の来館者先着2000人には「2周年記念オリジナルラバーバンド」が配布される。

6月6日には、さかなのおにいさん かわちゃんが来場。特別イベントとして、○×クイズ大会や、事前応募制のかるた大会などを予定している。

さかなのおにいさん かわちゃん（画像提供：神戸須磨シーワールド）

そのほか、6月末までの1か月間は、館内を巡るクイズラリーも開催。館内レストランやショップでは、2周年限定メニューやグッズも販売されるなど、周年ムードを盛り上げる。

ポートダイナー オルカスタディアム「2周年限定 選べるおしゃち見セット」2000円（税込）（画像提供：神戸須磨シーワールド）

ブルーフラッグ オルカスタディアム・ワーフ ドルフィンスタディアム「2周年にっこりスマイルバック」10000円（税込）※店頭販売は6月5日（金）〜、商品はなくなり次第販売終了（画像提供：神戸須磨シーワールド）

同館は、「これからも生きものにふれ生命のぬくもりを感じ、生命の大切さを心と体で感じとっていただける水族館を目指し、笑顔溢れる学びの場を提供いたします」と述べている。