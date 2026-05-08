W不倫で注目ヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスター、メットガラでカップルデビュー
W不倫で注目を集めたヒュー・ジャックマンとサットン・フォスターが、現地時間5月4日に開催されたファッションの祭典「メットガラ」に、カップルとして初参加した。
【写真】手をつないでつないで登場したヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスター
年に1度、5月の第1月曜日に開催されるメットガラは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートの特別展のオープニングを祝う完全招待制のビッグイベント。ヒューはこれまで元妻のデボラ＝リー・ファーネスとともに何度も参加しているが、サットンにとっては今回が初参加となった。
サットンはゴールドのワンショルダードレスにフレッド・レイトンのジュエリーを合わせ、煌めく装いを披露。一方のヒューは、クラシカルなタキシードにシルバーのピンブローチを添えたスマートなスタイルで登場した。
会場では、二人がしっかり手をつなぎながらポーズを取る姿が見られた。
ヒューとサットンは、2021年から2023年1月まで公演が続いた『ザ・ミュージックマン』で共演したことをきっかけに、交際に発展。2025年1月、カリフォルニア州サンタモニカで堂々と手をつないで歩く姿をキャッチされ、それまで極秘にしてきた関係をオープンにした。
ヒューは27年連れ添った13歳年上の妻、デボラ＝リー・ファーネスと2023年に離婚し、サットンも映画『オーシャンズ11』の脚本家として知られる夫テッド・グリフィンと2024年10月に離婚を申請したばかりだったため、W不倫が取り沙汰された。
なお、今年のメットガラには、映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』をめぐる訴訟で和解合意が報じられたブレイク・ライヴリーも来場。ブレイクの夫ライアン・レイノルズと親しく、一家と家族ぐるみの付き合いのあるヒューは、6日放送の情報番組『トゥデイ』で、メットガラ会場でブレイクのピンチを救ったエピソードを披露した。
ヒューは「仲良しのブレイク・ライヴリーから、『ねえ、ドレスを直して欲しいんだけど。ここにホックがあると思う』と頼まれたんだ」と、胸元を指しながら説明。「それで『ライアン、これ大丈夫か？ 確認するけど、問題はないよね？』と言いながら、対応したよ」と振り返っていた。
【写真】手をつないでつないで登場したヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスター
年に1度、5月の第1月曜日に開催されるメットガラは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートの特別展のオープニングを祝う完全招待制のビッグイベント。ヒューはこれまで元妻のデボラ＝リー・ファーネスとともに何度も参加しているが、サットンにとっては今回が初参加となった。
会場では、二人がしっかり手をつなぎながらポーズを取る姿が見られた。
ヒューとサットンは、2021年から2023年1月まで公演が続いた『ザ・ミュージックマン』で共演したことをきっかけに、交際に発展。2025年1月、カリフォルニア州サンタモニカで堂々と手をつないで歩く姿をキャッチされ、それまで極秘にしてきた関係をオープンにした。
ヒューは27年連れ添った13歳年上の妻、デボラ＝リー・ファーネスと2023年に離婚し、サットンも映画『オーシャンズ11』の脚本家として知られる夫テッド・グリフィンと2024年10月に離婚を申請したばかりだったため、W不倫が取り沙汰された。
なお、今年のメットガラには、映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』をめぐる訴訟で和解合意が報じられたブレイク・ライヴリーも来場。ブレイクの夫ライアン・レイノルズと親しく、一家と家族ぐるみの付き合いのあるヒューは、6日放送の情報番組『トゥデイ』で、メットガラ会場でブレイクのピンチを救ったエピソードを披露した。
ヒューは「仲良しのブレイク・ライヴリーから、『ねえ、ドレスを直して欲しいんだけど。ここにホックがあると思う』と頼まれたんだ」と、胸元を指しながら説明。「それで『ライアン、これ大丈夫か？ 確認するけど、問題はないよね？』と言いながら、対応したよ」と振り返っていた。