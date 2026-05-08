大井川鉄道が「井川線」の料金を約2.6倍に値上げする方針を示しています。これは「観光列車化」で乗車以外の付加価値を提供する狙いですが地元議員などからは反発の声も聞こえてきます。この付加価値とはどのようなものなのでしょうか。GW中に井川線で開催されたツアーに密着してその魅力を探りました。



SLやトーマス号を目当てに県内外から観光客が訪れる「大井川鉄道」。3月には「パーシー号」も仲間に加わり、GWはもちろん、週末を中心に多くの人でにぎわっています。





全国にたくさんのファンがいる一方で、今波紋を広げているのが…「井川線の料金値上げ」です。現在、千頭～井川間の運賃は1340円ですが、これを6月1日から観光列車として運行されるため1乗車あたり3500円のパッケージ料金が必要となります。その額約“2.6倍”ということで、地域住民からは観光への影響を心配する声も…。（地域住民）「多少はそれはしょうがないでしょうけどもね、やっぱりちょっと値上げの幅が大きすぎるんじゃないでしょうか。3500円というのは、ちょっとどうかと思いますね、うん、ちょっともうお客さんが減っちゃうんじゃないかと思いますけどね」2.6倍という“異例の値上げ”の背景には大井川鉄道特有の事情があります。大井川鉄道はSLが走る「本線」とトロッコ列車の「井川線」がありますが、「本線」ではその9割が観光客からの収入という全国でも珍しい“観光特化型の私鉄”で、「井川線」に至っては定期利用者は15年間で0人なのです。また、2022年に発生した台風被害により本線の半分が現在も不通のため、赤字が続いていて、その打開策として「井川線を観光に特化させよう」と今回の新しい料金プランが誕生したのです（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「本線の災害復旧に関してはご支援をいただいて非常にありがたいこと。ただ直したとしても被災前の状態に戻すだけではダメなんです。もっともっと盛り上げていかなきゃいけない。現状やっぱりどうしても私の目から見ると井川線はジリ貧です」しかし、突然の値上げ発表に地元議員が猛反発。「地元への丁寧な説明」や「値上げ時期の見直し」を求めたほか、鳥塚社長のブログに不適切な表現があったとして、7日、町議の有志が抗議文を提出しました。（川根本町 中原 緑 町議 ）「ちゃんと時間をかけて出来る限り正しい皆さんが納得のいく金額を出すためには相応の時間と労力が必要だと思います」また、、「本線への復旧支援」を行っている島田市の染谷市長も、先週1日･金曜日の会見でこの件に言及しました。（島田市 染谷 絹代 市長）「島田市としては、大井川鉄道は観光資源であることに間違いないので、地域になじんで末永く運行できるようにということで支援してきた。ところが（観光特化に）立ち位置が変わると、支援の在り方についても考えていかなければいけなくなるのは今後の課題」“井川線値上げ”を巡って波紋が広がる中、大井川鉄道がゴールデンウィークに開催したのが…。鳥塚社長が企画した「井川線ツアー」。今後の観光列車化を前に、井川線に、ただ乗るだけではない様々な魅力を感じてもらおうと開催されました。急こう配を上るための専用の歯車がある、“日本唯一”の「アプト式列車」に乗って美しい景観を楽しみながら、大井川の水を支えるダムの見学など、“地域のインフラ”を学ぶことできるツアーです。（参加者）「ダムを見に行くのが楽しみ」（参加者）「鳥塚社長が自ら案内してくれるなんて楽しみです」ツアーには鳥塚社長もガイドとして同行し、県内外からおよそ20人が参加しました。車掌から「井川線」についての解説を聞きながら、列車に揺られること1時間…。（大井川鉄道 ツアーガイド）「今からダムの下に行って、下流側からダムの方全体を眺めるという場所に行きます」川根本町の長島ダムに到着。国土交通省の職員からダムの役割や施設について説明を受けながら普段は入ることができないダムの内部も見学しました。（国土交通省の担当職員）「用水路が下の方にある。クロス放流と言って左右から出る」（参加者）「写真に入らないよこれ」次に向かった先は“映えスポット”として知られる奥大井湖上駅。この日はあいにくの曇り空でしたが、 鳥塚社長も参加者に交じって交流を楽しんでいました。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「みんなが集まるからだんだん顔見知りになってきて…。（参加者）「50歳近くになって新しく友達が出来るってなかなか無い…」（参加者）「すべてが楽しい。社長の案内も良かったしダムの中も見られたし満足しました」井川線に乗るだけでなく、地域の魅力も知ってほしいと企画されたこのツアー。昼食は地元の店が作る弁当を参加者に楽しんでもらうなど、今後も「地域が潤うイベントを行いたい」と話します。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「鉄道だけではなくて地域の事業者にいろいろお金が回るような、こういうようなことを、私たちはもっともっと、どんどんどんどんやっていきたい。井川線は国内でここだけしかない路線なので、普通の電車と思わないで遊園地のような。非常に楽しめるコンテンツがいっぱいある路線なので、ぜひいらしていただきたい」“井川線を有効活用する打開策”として鳥塚社長が決断した井川線の料金改革。ただ、値上げ幅や時期について批判も集まる中、8日午後3時から「関係者向けの説明会」が開催され、地元議員や観光事業者が出席しました。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「井川線が観光列車としてどのように使えるか…今までの鉄道を使った地域観光振興を紹介して…井川線はどうなるのかを、皆さんと一緒に考えていきたい」大井川鉄道によると、来週以降に、鳥塚社長が記者会見を開いて「井川線値上げの方針」を正式に発表する予定で、それが地域も納得する形となるか注目が集まります。