酒田市で去年8月、横断歩道を渡っていた女子中学生をはね、過失運転致傷の罪で拘禁刑3年6か月の実刑判決を受け、二審でも控訴棄却となった被告の男は、期限までに上告を断念し刑が確定しました。



この裁判は、去年8月、酒田市亀ヶ崎3丁目の県道交差点で、酒田市東泉町4丁目の無職・佐藤幸史被告（63）が、横断歩道手前で停止した前の車を追い越した上、わき見運転をして、横断歩道を渡っていた当時14歳の女子中学生を軽乗用車ではね、過失運転致傷の罪に問われたものです。

被害者は、事故から8か月あまりが経過したいまも意識不明の重体です。去年11月、山形地裁酒田支部の大畑朋寛裁判官は、「被害者はわずか14歳にして全治不明で、今後も意識回復の可能性は乏しく結果は死亡に匹敵するほど重大」として、佐藤被告に拘禁刑3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

一方、佐藤被告は、「量刑が重すぎる」として控訴しましたが、4月21日、仙台高裁秋田支部の小川直人裁判長は、「原判決の評価に誤りはなく量刑をさらに見直すべきとはいえない」として控訴棄却の判決を言い渡しました。

佐藤被告は、8日午前0時の期限までに上告の手続きを行わず、拘禁刑3年6か月が確定しました。