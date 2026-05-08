元日本テレビアナウンサーでフリーの上重聡（46）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、局アナ時代の問題を金曜MCミッツ・マングローブにいじられる場面があった。

番組では、昨年不倫の疑いを報じられた女優・永野芽郁と俳優・田中圭のその後を伝える記事を紹介した。この報道について見解を問われた上重は「迷惑かけた方へとか、お仕事とかで、反省は必要だと思う」とコメント。一方で、「年々、復帰への壁みたいなところは凄く高くなっているというか。一発やらかしたらダメだというのは、許容する世の中ではなくなってきているなとは感じる」とも述べた。

ミッツからは、「表には出られるけど、ずーとたたかれ続ける人とか。どういうお気持ちなんですか？」との質問が。上重は日テレ時代の15年、有力スポンサーからマンション購入費など利益供与を受けていた疑いを週刊誌が報道。上重は当時、「会社や仕事について特別な便宜を図っていただいたことは一切ありません」などと説明していた。

当時のお騒がせを思い起こさせるような質問ととったのか、上重が「自分ですか？」と確認の質問。ニヤニヤしながら「たとえば」と返すミッツに、上重は「つらいですね…」と苦笑いし、スタジオは笑いに包まれた。