Mrs. GREEN APPLE「Love me, Love you（春愁）」、「合算シングル」でミリオン達成 自身“15作目”の記録【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「Love me, Love you（春愁）」が、「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身15作目のミリオンポイントを達成。最新5月11日付で、週間0.5万PT（4,603PT）を獲得し、累積ポイントが100.3万PT（1,003,461PT）に到達した。
【画像】ミセス「Love me, Love you（春愁）」セールスの内訳
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：0.4万PT／ストリーミング：97.4万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：2.6万PTとなる。
CDシングル「Love me, Love you（春愁）」は、2018年2月14日にリリースされた作品。表題曲の「Love me, Love you」のほか、メンバーの大森元貴（Vo./Gt.）が高校の卒業式の翌日に制作した「春愁」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞
【画像】ミセス「Love me, Love you（春愁）」セールスの内訳
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：0.4万PT／ストリーミング：97.4万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：2.6万PTとなる。
CDシングル「Love me, Love you（春愁）」は、2018年2月14日にリリースされた作品。表題曲の「Love me, Love you」のほか、メンバーの大森元貴（Vo./Gt.）が高校の卒業式の翌日に制作した「春愁」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞