高速道路で目的の出口を通り過ぎてしまいました。距離は少し伸びるだけに見えるのですが、やはり料金も変わるのでしょうか？

高速道路で出口を通り過ぎると料金はどう変わる？

高速道路の料金は、基本的に「走った距離」に応じて決まります。そのため、目的の出口を通り過ぎてしまうと、その分だけ走行距離が延び、料金も高くなる仕組みです。たとえば、本来であれば100kmで降りる予定だったところを、次の出口まで20km進んでしまえば、合計120km分の料金がかかることになります。

一見すると「少しの距離だから影響は小さい」と思うかもしれませんが、区間によっては料金差が数百円以上になることもあります。特に長距離区間では、距離が伸びるほど料金への影響も大きくなるため注意が必要です。



ETCと現金で違う？料金計算の仕組み

料金の基本的な考え方は、ETCでも現金でも同じです。どちらも入口から出口までの距離をもとに料金が計算されます。ただし、ETCの場合は自動的に正確な走行距離が記録されるため、通り過ぎた分もそのまま反映されます。

一方で現金払いの場合でも、入口で受け取った通行券をもとに出口で精算するため、やはり走行距離が延びれば料金は増えます。「現金だから調整されるのでは」と考える人もいますが、基本的には同じ仕組みです。

なお、一部の高速道路では均一料金区間があります。この場合は距離に関係なく一定額となるため、出口を通り過ぎても料金が変わらないケースもあります。ただし全国的には距離制が主流のため、多くの場合は料金が増えると考えておくとよいでしょう。



通り過ぎたときに損を減らすための対処法

出口を通り過ぎてしまった場合、無理にバックしたり路肩に停車したりするのは非常に危険で、法律違反にもなります。そのため、まずは次の出口まで安全に走行することが最優先です。

そのうえで、料金所の係員に事情を説明することで、元の出口まで戻れるよう案内される場合があります。ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、混雑状況や安全面によって判断されます。

また、ETC専用レーンではその場で相談できない場合もあるため、一般レーンに誘導されることもあります。いずれにしても自己判断で行動せず、係員の指示に従うことが大切です。



出口を通り過ぎたときは落ち着いて対応しよう

高速道路で出口を通り過ぎると、その分の走行距離が加算されるため、基本的には料金も増えることになります。少しの距離でも積み重なると意外な出費になるため、事前にルートを確認しておくことが重要です。

とはいえ、ミスは誰にでも起こり得るものです。通り過ぎてしまった場合は焦らず、次の出口まで安全に走行し、必要に応じて係員に相談しましょう。正しい対応を取れば、大きなトラブルになることはありません。事前の準備と落ち着いた判断で、安心して高速道路を利用できるようにしていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー