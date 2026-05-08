BLACKPINK・LISAが手掛ける「LLOUD」“日本限定”オンラインストアが期間限定オープン ここでしか手に入らない商品も
4人組ガールズグループBLACKPINKのLISAが設立した、アーティストマネジメント会社兼ブランド「LLOUD」より、『LLOUD POP-UP in Tokyo』コレクションのオンライン販売が8日スタートした。
【写真】真っ赤なチークで！笑顔をみせるLISA
本コレクションは、大盛況のうちに終了したポップアップイベント『LLOUD POP-UP in Tokyo』から登場したもの。日本初披露となったコレクションの数々を、b.stage上でオープンした日本限定オンラインストアにて期間限定で販売する。
ラインナップには、「LLOUD GYM COLLECTION」の主要アイテムが。ポップアップでは即完売となったバンコク発のストリートブランド「IWANNABANGKOK（アイワナバンコク）」とのコラボレーションアイテムの一部に加え、洗練されたシルエットが特徴のジムウェアシリーズなど、本イベントでしか手に入らないスペシャルピースがそろう。
【写真】真っ赤なチークで！笑顔をみせるLISA
本コレクションは、大盛況のうちに終了したポップアップイベント『LLOUD POP-UP in Tokyo』から登場したもの。日本初披露となったコレクションの数々を、b.stage上でオープンした日本限定オンラインストアにて期間限定で販売する。
ラインナップには、「LLOUD GYM COLLECTION」の主要アイテムが。ポップアップでは即完売となったバンコク発のストリートブランド「IWANNABANGKOK（アイワナバンコク）」とのコラボレーションアイテムの一部に加え、洗練されたシルエットが特徴のジムウェアシリーズなど、本イベントでしか手に入らないスペシャルピースがそろう。