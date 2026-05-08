◇JABA九州大会予選リーグ NTT西日本10―0エナジック（2026年5月8日 北九州市民球場）

NTT西日本が7回コールド勝ちし、予選リーグを1勝1敗とした。先発した2年目左腕・茨木篤哉投手（23）が6回を3安打無失点。9奪三振の好投を見せ、チームは決勝トーナメント進出に望みをつないだ。

「2回のピンチで三振を取れたのが良かったです。1点でも取られたら展開的に分からなかったので、1点もやらない気持ちでした」

試合の流れを引き寄せる3者連続三振だった。3―0の2回。先頭打者に右越え三塁打を浴びると、茨木がギアを上げた。まずはスライダーで空振り三振。四球を挟んで、カットボールで空振り三振を奪うと、最後は外角低めにスライダーを決め空振り三振に仕留めた。無死三塁を背負いながら、見事にピンチを脱出。前日、5得点していたエナジック打線について「振れているバッターが多い印象でした」と語ったが、5回1死一、三塁もしのぎきった。

「本調子ではなかったですが、その中でも工夫して抑えることができた。変化球が良かったんですが、小泉さんがうまく配球してくださり、投げることができました」

新人だった昨季。トレーニングに没頭したことで直球の精度と球威が上がり、2年目の今季はベース盤で勝負できるようになった。「四球が減っていることはいいと思います」。この日もわずか1四球しか与えず、6回86球で役割を果たした。

予選リーグ初戦は逆転負けしたが、これで1勝1敗。10日に予定される決勝トーナメント進出の可能性を残した。登板なら中1日となるが、「きょうは打線に助けていただいた。次は接戦になると思うので最少失点で投げられるよう、しっかり調整します」と言葉に力を込めた。