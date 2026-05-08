「シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ『Cinnamoroll Summer Sky Trip』」

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　サンリオの人気キャラクター“シナモロール”をイメージしたスイーツビュッフェ「シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ『Cinnamoroll Summer Sky Trip』」が、7月1日（水）〜8月16日（日）の期間、大阪・大阪市にあるホテルニューオータニ 大阪のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」で開催される。

【写真】キュートな特典付き！　プラス1500円で楽しめるコラボドリンクも

■お空の世界を表現したスイーツ

　今回開催される「シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ『Cinnamoroll Summer Sky Trip』」は、白くてふわふわな世界観で彩られた店内で、ホテルのパティシエが手がけた全8種類のコラボスイーツが堪能できる期間限定のスイーツビュッフェ。

　ラインナップには、ヨーグルトムースを使った「シナモロールの青空ムースケーキ」をはじめ、「”シフォン”のシフォンケーキ サマーピンク」や、「”カプチーノ”のお昼寝コーヒーラテプリン」など、お空の世界を表現したかわいくておいしいスイーツが並ぶ。

　また、プラス1500円（税込）で楽しめるオリジナルコースター付きのコラボドリンクが登場。ちょっぴり大人な味わいの「シナモロールのゴロゴロカフェフロート」と、夏にぴったりのトロピカルな「レインボースカイフロート」の2種類から選べる。

　さらに、ホテルニューオータニの代名詞である「スーパーメロンショートケーキ」や「ニューオータニ特製パンケーキ」、「マンゴーショートケーキ」が用意されるほか、ランチタイムとしても大満足の彩り豊かなサラダや、サンドウィッチ、ビーフカレーなども展開される。