インドネシアの北マルク州北にあるドゥコノ山が5月8日に噴火した後、火山灰が立ち昇る様子が見える。写真はSNSから入手した/Jhon Frengki Manipa/Reuters

（CNN）インドネシア・ハルマヘラ島で火山噴火が発生し、死者が出ている。地元当局は8日、行方不明になっている登山者20人を捜索する救助活動が進められていると明らかにした。

北マルク州ハルマヘラ島にあるドゥコノ山が8日午前に噴火し、島の捜索救助関係者によると、シンガポール人を含む少なくとも3人が死亡した。

インドネシア人登山ガイドのアレックス・ジャング氏が火口付近で撮影した映像には、巨大な煙と灰の柱が山の上に立ちのぼる様子が捉えられている。

ジャング氏はドゥコノ山でドイツ人観光客2人を案内していたところ、噴火前の深い揺れを感じた。CNNの取材に、「とても怖かった」と振り返った。

「揺れで小石や砂利が滑り落ちてくる様子が見えたので、お客さんに急いで下山しなければいけないと伝えた」（ジャング氏）

ジャング氏らは無事に避難できたものの、噴火時にはまだ、多数のハイカーが火口に残っていたという。

「100メートルほど離れたとき、地元観光客の二つのグループの姿を目撃した。一方は9人のグループで、すでに火口付近にいた。もう一方のグループは動画撮影をしていた」

ジャング氏は動画で「あの人たちがまだ生きていることを願う」と語っている。

ジャング氏によると、ドゥコノ山は非常に活発で、「超音速のような音」を立てて8日午後まで噴火を続けたという。

インドネシア国家捜索救助庁（BASARNAS）が公開した写真には、救助隊が8日に山に入り、少なくとも1人の負傷者を担架に乗せて森の中を運ぶ様子が捉えられている。

インドネシアは太平洋を囲むようにして地震や火山活動が頻繁に発生する「環太平洋火山帯」に位置する。地球上有数の地震活動が活発な地域で、太平洋を挟んで日本やインドネシアから、反対側の米カリフォルニア州や南米まで広がっている。